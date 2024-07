FC Bayern: Sané erfolgreich operiert

Leroy Sané hat sich am heutigen Montag einem operativen Eingriff unterzogen. Das berichtet die ‚Bild‘. Demzufolge wurde bei dem Offensivspieler in Diensten des FC Bayern ein „minimal invasiver Eingriff an der Leiste vorgenommen“. Es wird erwartet, dass der 28-Jährige in drei bis vier Wochen wieder auf dem Platz steht.

Damit wäre der deutsche Nationalspieler rechtzeitig zum Trainingsauftakt der EM-Fahrer an der Säbener Straße am 29. Juli wieder fit. Hintergrund der OP ist, dass Sanés langwierige Schambeinverletzung bei der jüngsten 1:2-Niederlage über Spanien wieder aufgebrochen ist. Schon im Verlauf der Rückrunde hatte der Linksfuß mit der Blessur zu kämpfen, beim EM-Aus musste er frühzeitig zur Halbzeit ausgewechselt werden.