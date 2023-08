CR7 „unaufhaltsam“ | Bellingham ersetzt Benzema

Ronaldo unaufhaltsam

Auch nach seinem Wechsel zu Al Nassr in die Wüste sorgt Cristiano Ronaldo weiterhin für Schlagzeilen – insbesondere in seiner portugiesischen Heimat. Sein Dreierpack beim 5:0-Erfolg über Al Fateh bekommt beim ‚Record‘ immerhin noch ein kleines Plätzchen am oberen Rand der Titelseite. ‚O Jogo‘ gibt der tollen Leistung von CR7 etwas mehr Spielraum: „Al Nassr schlägt in der Saudi League mit unaufhaltsamen Ronaldo zu“.

Neben Ronaldo glänzten aber auch Sadio Mané (zwei Treffer) und 60-Millionen-Neuzugang Otávio. Für den Klub aus Riad ein rundum gelungener Abend. Und dank der weiter ankommenden Flut an Stars aus dem europäischen Spitzenfußball wird die Aufmerksamkeit für die Saudi Pro League wohl künftig auch weiter wachsen. Dann wird auch Ronaldo wieder häufiger im Rampenlicht stehen. So wie er es am liebsten hat.

Bellingham kann alles schaffen

Jude Bellingham ist bei Real Madrid eingeschlagen wie eine Bombe. In den ersten drei Spielen für die Königlichen erzielte der Mittelfeldspieler vier Tore und lieferte einen Assist. Kein Wunder, dass Trainer Carlo Ancelotti sich vor wenigen Tagen zu einem echten Hot Take hinreißen ließ. Angesprochen auf die dünn besetzte Offensive bei Real sagte der Italiener: „Ich denke, dass die Ankunft von Jude Bellingham das Fehlen von Benzema kompensiert.“

Zumindest die Torquote von Bellingham lässt erstmal die Abwesenheit eines Neuners auf Weltklasse-Niveau vergessen. Gegen Celta Vigo (1:0) erzielte der Ex-Dortmunder in den Schlussminuten per Kopf den wichtigen Siegtreffer. Die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt auf der Titelseite deshalb treffend: „Bellingham holt den Sieg“. Die ‚Marca‘ geht sogar noch weiter. „Er kann alles schaffen“, schreibt die spanische Tageszeitung. Auch den Verlust von Ballon d’Or-Gewinner Karim Benzema kompensieren? Das wird sich zeigen.