Ramos teurer: Benfica lehnt 30-Millionen-Offerte aus Deutschland ab

Zieht es Gonçalo Ramos in die Bundesliga? Die Chancen stehen offenbar nicht schlecht. Denn einem Bericht der portugiesischen Sportzeitung ‚Record‘ zufolge hat ein deutscher Klub ein 30-Millionen-Angebot für den 20-Jährigen abgegeben. Benfica Lissabon habe allerdings abgelehnt und fordere seinerseits 40 Millionen Euro.

Bei Benfica agierte Ramos in der abgelaufenen Spielzeit als zweite, etwas zurückgezogene Spitze neben Liverpools millionenschwerem Neuzugang Darwin Núñez (22). Sieben Treffer in 29 Ligaspielen sind zwar kein Topwert, allerdings war Ramos auch die meiste Zeit Zulieferer und konnte seine eigene Torgefahr so nur selten einbringen.

