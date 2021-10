Neuer: „Sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist“

Manuel Neuer (35) sieht noch keinen Grund, seine Handschuhe an den Nagel zu hängen. „Vom Alter gibt es aber für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist“, äußert sich der Torhüter des FC Bayern in der ‚Bild‘. Über ein mögliches Karriereende will Neuer anhand „von gewissen Faktoren“ entscheiden, wie „der Fitness, dass es mir körperlich gut geht, dass ich mich nicht ins Training reinschleppe. Ich möchte nicht unter Schmerzmitteln trainieren.“

Neuer stand seit 2011 insgesamt 443 Mal für Bayern im Tor. Der Weltmeister erläutert: „Ich muss meine Leistung bringen können. Ich muss von der Mannschaft gebraucht werden. Und ich muss Spaß und richtig Bock haben. Bewusst leben, gesunde Ernährung, guter Schlaf sind mir wichtig. Aber meinen Knochen geht es gut, körperlich fühle ich mich gut. Ich würde mal sagen: Ende 20.“