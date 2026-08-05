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Kiel bindet Nachwuchstalent

Holstein Kiel und Mark Richter Monserrat gehen gemeinsam in die Zukunft. Nach Vereinsangaben hat der 18-Jährige seinen Vertrag langfristig verlängert. Zunächst soll der Offensivmann Spielpraxis in der U23 sammeln und dann Schritt für Schritt an die Profimannschaft herangeführt werden.

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