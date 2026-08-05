Kiel bindet Nachwuchstalent
Holstein Kiel und Mark Richter Monserrat gehen gemeinsam in die Zukunft. Nach Vereinsangaben hat der 18-Jährige seinen Vertrag langfristig verlängert. Zunächst soll der Offensivmann Spielpraxis in der U23 sammeln und dann Schritt für Schritt an die Profimannschaft herangeführt werden.
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Mark Richter Monserrat hat einen langfristigen Vertrag bei der KSV unterschrieben.✍️— Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) August 5, 2026
Der 18-jährige Flügelstürmer wird seine Entwicklung zunächst in Holsteins U23 fortsetzen, ehe er perspektivisch in den Profikader aufrückt. 🚀
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