Bedient sich Hoffenheim erneut in Graz?

Einmal mehr geht der Blick der TSG Hoffenheim auf der Suche nach Verstärkungen in Richtung Sturm Graz. Gianluca Di Marzio berichtet vom Interesse des Bundesligisten an Mittelfeldspieler William Böving (21). Aus der Serie A sollen auch der AC Florenz sowie Udinese Calcio die Fühler ausgestreckt haben.

Hoffenheim hat sich in den vergangenen Monaten bereits viermal in Österreich bedient: Cheftrainer Christian Ilzer, Geschäftsführer Sport Andreas Schicker und der Technische Direktor Paul Pajduch wurden kürzlich vom österreichischen Meister losgeeist. Alexander Prass (23) war schon im Sommer von Graz zur TSG gewechselt, folgt Böving dem Quartett im Januar auch in den Kraichgau?