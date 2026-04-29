BVB prüft Ramaj-Verkauf

Die Zukunft von Diant Ramaj ist bei Borussia Dortmund noch ungewiss. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass aktuell alle Szenarien denkbar sind. Auch ein Verkauf des 24-Jährigen, der aktuell auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim untergebracht ist, könne nicht ausgeschlossen werden.

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Unwahrscheinlich sei hingegen, dass sich Ramaj hinter Gregor Kobel (28) auf die Bank setzt. Der BVB hatte den ehemaligen Frankfurter und Stuttgarter im Februar 2025 für fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet und direkt an den FC Kopenhagen verliehen. Für den BVB absolvierte Ramaj noch kein Pflichtspiel.

An der Brenz sammelt Ramaj in dieser Saison reichlich Spielpraxis (30 Bundesliga-Einsätze). Es liegt sicher nicht an dem Keeper, dass der Tabellenletzte gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg die schlechteste Defensive der Liga stellt (66 Gegentore). Mit seinen Leistungen dürfte er durchaus den ein oder anderen Interessenten auf den Plan rufen, eine heiße Spur gibt es bislang aber nicht, zumal Ramaj in Dortmund bis 2029 unter Vertrag steht.