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Real-Profi löst Vertrag auf

von Lukas Hörster - Quelle: as
Dani Ceballos küsst den Henkelpott @Maxppp

Real Madrid und Dani Ceballos gehen getrennte Wege. Wie die ‚as‘ berichtet, wird der noch ein Jahr gültige Vertrag des 29-jährigen Mittelfeldspielers aufgelöst. Ceballos möchte dem Vernehmen nach zurück zu Betis Sevilla wechseln.

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Der 13-fache spanische Nationalspieler galt als eines der größten Talente Europas, als er 2017 für knapp 17 Millionen Euro von Betis zu den Königlichen kam. Gesetzte Stammkraft war Ceballos in all seinen Jahren bei Real aber nie. Dennoch darf er sich dreifacher Champions League-Sieger nennen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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