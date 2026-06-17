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Bundesliga

BVB & RB im Transfer-Duell

von Lukas Weinstock - Quelle: Eindhovens Dagblad
3 min.
Marcel Schäfer gibt eine Pressekonferenz @Maxppp

RB Leipzig und Borussia Dortmund kommen sich offenbar bei einem Transferziel in die Quere. Wie ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, zeigen die Bundesligisten Interesse an Dyran Stam von der PSV Eindhoven. Die Sachsen haben demzufolge bereits ein Angebot von 1,5 Millionen Euro abgegeben, das jedoch abgelehnt wurde.

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Stam läuft aktuell für Eindhovens U17 auf. Der 16-Jährige gilt als eines der vielversprechendsten Talente auf der Linksverteidiger-Position. Vor einem Jahr wurde der niederländische U16-Nationalspieler von der PSV mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet, der bis 2028 datiert ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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