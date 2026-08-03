Chelsea: Der Plan mit Mudryk

Der FC Chelsea verfolgt mit Mykhaylo Mudryk (25) einen klaren Plan. Nach FT-Informationen möchten die Blues den ukrainischen Flügelspieler an Racing Straßburg verleihen. Beide Vereine gehören demselben Klubkonglomerat an.

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Englische Medien hatten zuvor berichtet, dass Chelsea auch aus der Premier League Anfragen für Mudryk vorliegen. Am Freitag wurde bekannt, dass die Dopingsperre des Tempodribblers verkürzt wurde und der 70-Millionen-Einkauf aus dem Januar 2023 ab sofort wieder spielberechtigt ist.