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FT-Exklusiv Premier League

Chelsea: Der Plan mit Mudryk

von Santi Aouna - Fabian Ley - Tristan Bernert - Quelle: FT-Exklusiv
Mykhaylo Mudryk @Maxppp

Der FC Chelsea verfolgt mit Mykhaylo Mudryk (25) einen klaren Plan. Nach FT-Informationen möchten die Blues den ukrainischen Flügelspieler an Racing Straßburg verleihen. Beide Vereine gehören demselben Klubkonglomerat an.

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Englische Medien hatten zuvor berichtet, dass Chelsea auch aus der Premier League Anfragen für Mudryk vorliegen. Am Freitag wurde bekannt, dass die Dopingsperre des Tempodribblers verkürzt wurde und der 70-Millionen-Einkauf aus dem Januar 2023 ab sofort wieder spielberechtigt ist.

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