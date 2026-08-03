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Bundesliga

Posch-Verhandlungen gestartet

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Stefan Posch könnte Mainz 05 erhalten bleiben @Maxppp

Der FSV Mainz 05 forciert die Verpflichtung von Innenverteidiger Stefan Posch (29). Informationen von ‚Sky‘ zufolge hat der Bundesligist die Verhandlungen mit Como 1907 gestartet. Mainz arbeite unter Hochdruck an einer Einigung mit den Italienern und sei bereit, „sich finanziell zu strecken“.

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Posch lief bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison leihweise für die Rheinhessen auf. Der österreichische WM-Fahrer hat laut dem Bezahlsender allen Beteiligten mitgeteilt, dass er gerne fest an den Bruchweg wechseln möchte. Poschs Vertrag in Como ist bis 2029 datiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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