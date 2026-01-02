Osimhen hat Bock auf Bayern

Der FC Bayern ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem adäquaten Backup für Harry Kane (32). Trotz Reservistenrolle muss das Profil eines solchen Spielers ein gehobenes Qualitätsniveau vorweisen. Derzeit füllt Leihspieler Nicolas Jackson diese Kaderlücke. Über den Sommer hinaus wird der 24-jährige Senegalese aber wohl nicht das Trikot der Bayern tragen. Das ruft nun offenbar gewiefte Agenten auf den Plan.

Nach Informationen der ‚tz‘ wurde den Bayern angeboten, Victor Osimhen zu verpflichten. Ein Spielervermittler aus England sei mit diesem Vorschlag an Sportvorstand Max Eberl herangetreten. Allerdings seien die Signale von der Säbener Straße deutlich gewesen sein. Der nigerianische Torjäger von Galatasaray ist kein Thema in den Planungen der Münchner.

Nach menschlichem Ermessen würde ein solcher Transfer den wirtschaftlichen Rahmen für einen Backup-Spieler deutlich übersteigen, denn erst im vergangenen Sommer verpflichteten die Istanbuler den Stürmer für 75 Millionen Euro von der SSC Neapel. Osimhen selbst habe eine Liste mit Vereinen, für die er Gala schon nach einem Jahr wieder verlassen würde. Der FC Bayern gehört dazu, ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister würde Osimhen demzufolge reizen.

Bayerns Stürmer-Kandidaten

Andere Kandidaten erscheinen da aus Bayern-Sicht deutlich realistischer. Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim wurde mit den Bayern in Verbindung gebracht. Der junge Angreifer darf die Kraichgauer dank einer Ausstiegsklausel für rund 30 Millionen Euro verlassen. Auch Franculino (21) vom FC Midtjylland ist immer wieder Thema beim FCB. Allerdings wurde der Shootingstar aus Dänemark kürzlich am Knie operiert und fällt noch bis Ende März aus.