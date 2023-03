Hohes Preisschild: Tuchel will Mount zu Bayern holen

- Quelle: The Times

Der FC Bayern steigt angeblich in den Poker um Mason Mount (24) ein. Die ‚Times‘ berichtet, dass Neu-Trainer Thomas Tuchel, im September in London entlassen, seinen ehemaligen Spieler nach München holen will. Mount steht noch bis 2024 beim FC Chelsea unter Vertrag.

Unter dem deutschen Übungsleiter war er einer der Schlüsselspieler, legte im Champions League-Finale 2021 gegen Manchester City (1:0) den Siegtreffer von Kai Havertz vor. Zuletzt musste der offensive Mittelfeldmann immer wieder mit der Rolle als Einwechselspieler vorliebnehmen.

Bislang konnte sich Mount dementsprechend nicht zu einer Verlängerung bei seinem Jugendklub durchringen. Stand jetzt gibt es somit im Sommer letztmals die Chance auf eine hohe Ablöse. Laut ‚Times‘ will Chelsea umgerechnet mindestens 56 Millionen Euro sehen.

Zahlungskräftige Konkurrenz

Nach dem Kaufrausch der vergangenen Monate, der über 600 Millionen Euro verschlungen hat, sucht man an der Stamford Bridge nach Einnahmequellen. Der FC Bayern will sich diese Situation ein Jahr vor Vertragsende zunutze machen, schreibt die ‚Times‘.

Neben den Münchnern gibt es allerdings weitere Mount-Interessenten: Der FC Liverpool, Manchester United und Newcastle United wurden in den zurückliegenden Wochen und Monaten ebenfalls mit dem 36-fachen englischen Nationalspieler in Verbindung gebracht.