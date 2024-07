Juve muss sparen: Adeyemi nur Plan B

Ein potenzieller Wechsel von Karim Adeyemi zu Juventus Turin hängt unmittelbar mit einer anderen Personalie zusammen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ will die Alte Dame nur für einen neuen Flügelspieler tief in die Tasche greifen. Hier hat dem Bericht zufolge aktuell Galeno (26) vom FC Porto die Nase vorn. Sollte der Brasilianer nach Turin wechseln, wäre für Adeyemi die Tür zu. Kontakt zu beiden Spielerlagern hält Juve aber parallel.

Grund dafür ist der deutlich günstigere Preis. Porto muss Spieler verkaufen, um beim Financial Fairplay nicht in die Bredouille zu geraten. Die italienische Tageszeitung taxiert die Ablöse für den Rechtsfuß auf 30 Millionen Euro plus Boni. Borussia Dortmund fordert für Adeyemi 45 bis 50 Millionen. Deshalb sei Galeno, der im März dieses Jahres sein Debüt für die brasilianische Nationalmannschaft feierte, aktuell der bevorzugte Spieler.