Konkurrenz für Bayer? Auch Tottenham will Sosa

Die Interessenten für Borna Sosa häufen sich. Der kroatische Linksverteidiger des VfB Stuttgart befindet sich laut der ‚Sport Bild‘ auch bei Tottenham Hotspur auf dem Radar. Darüber hinaus beschäftigen sich dem Bericht zufolge die La Liga-Klubs Real Sociedad und der FC Sevilla mit dem 25-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind so verblieben, dass ich für den VfB weiter alles gebe und wir gegebenenfalls im Sommer nach einer Lösung schauen“, sagte Sosa vergangene Woche im Interview mit der ‚Stuttgarter Zeitung‘ und den ‚Stuttgarter Nachrichten‘. Worte, die den Wechselwunsch des Flankenexperten untermauern.

Lese-Tipp

Enrique offen für Spurs-Job

In der vergangenen Winter-Transferperiode scheiterte ein Wechsel zu Bayer Leverkusen. Ob die Werkself im Sommer einen neuen Versuch unternimmt, den Linksfuß an Bord zu holen, bleibt abzuwarten. Angesichts der zahlreichen Interessenten dürfen sich die Stuttgarter jedoch so oder so auf einen warmen Geldregen freuen.