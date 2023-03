Absprache mit dem VfB: Sosa unterstreicht Wechselwunsch

Borna Sosa hat seinen Wechselwunsch unterstrichen. Im Interview mit der ‚Stuttgarter Zeitung‘ und den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ sagt der 25-jährige Linksverteidiger über interessierte Champions League-Vereine: „Für mich ist es ein Ziel, irgendwann zu einem Klub zu wechseln, der diese Ambitionen dauerhaft hat.“ Die Liga sei dabei nicht entscheidend.

Dass er am letzten Tag des Wintertransferfensters nicht zu Bayer Leverkusen wechseln durfte, hat Sosa akzeptiert. Der kroatische WM-Dritte unterstreicht aber auch: „Wir sind so verblieben, dass ich für den VfB weiter alles gebe und wir gegebenenfalls im Sommer nach einer Lösung schauen.“ Eine Absprache also, dass im Sommer ein Sosa-Wechsel ermöglicht werden soll.

Sicherlich dürfte der Blondschopf dann mehr Optionen haben als im Januar. Der VfB hofft auf eine höhere Ablöse als jene zehn Millionen Euro, die Bayer bot. Sosa wird immer wieder mal mit Atalanta Bergamo in Verbindung gebracht. Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gilt als großer Fan des Flankenspezialisten. Sosas Vertrag beim VfB läuft 2025 aus.