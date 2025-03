M’gladbach: Bittere Pille für Omlin

Borussia Mönchengladbach muss vorerst ohne Kapitän Jonas Omlin auskommen. Wie die Fohlenelf bekanntgibt, zog sich der Keeper beim 4:2-Sieg gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu und wird der Borussia daher in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Gegen die Bremer musste der 31-Jährige in der 71. Minute das Feld verlassen und wurde von Tiago Pereira Cardoso ersetzt, der ihn auch in den kommenden Wochen vertreten wird. Die etatmäßige Nummer eins Moritz Nicholas fehlt derzeit ebenfalls verletzt und wird in der laufenden Spielzeit voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen.