M‘gladbach: Reitz träumt von DFB-Debüt

Rocco Reitz hofft, eines Tages für die deutsche A-Nationalmannschaft aufzulaufen. „Der Traum ist riesig und für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, ist etwas, das ich in meinem Leben unbedingt noch erreichen möchte“, sagt der 21-Jährige im Interview mit ‚Sky‘. Kontakt habe es allerdings noch nicht gegeben, doch darüber macht sich der in dieser Saison aufblühende Mittelfeldspieler noch keine Gedanken: „Das ging bei mir alles so schnell, da muss man auch mal ein bisschen durchatmen und alles mal sacken lassen. Ich bin in der U21 total zufrieden und es macht mir riesigen Spaß, dort zu spielen.“

Reitz, der aus dem Jugendbereich von Borussia Mönchengladbach stammt, hat sich in dieser Saison zu einem elementaren Bestandteil des Kaders entwickelt. Der gebürtige Duisburger kam in jeder der 24 Bundesligapartien zum Einsatz. Fünf Tore und zwei Torvorlagen kann der zweikampfstarke Borusse bislang verbuchen. Anfang Februar verlängerte Reitz seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2028. Im Gespräch mit dem Bezahlsender zeigt sich der zweifache U21-Nationalspieler mit Blick auf die Zukunft des Klubs zuversichtlich und gleichzeitig hochmotiviert: „Die Zeiten werden noch gut in den kommenden Jahren und da freue ich mich drauf. Borussia Mönchengladbach ist so ein riesiger Verein, mit so vielen guten Fans. Da habe ich richtig Bock drauf.“