Brighton: Chelsea-Ziel Caicedo nicht im Kader

Moisés Caicedo wird nicht im Kader für das Freundschaftsspiel seines Klubs Brighton & Hove Albion gegen Rayo Vallecano am heutigen Sonntag stehen. Laut ‚Sky Sports‘ wurde der Mittelfeldspieler am Wochenende freigestellt, um sich auf den Premier-League-Auftakt gegen Luton Town am nächsten Samstag zu konzentrieren, während über seine Zukunft spekuliert wird.

Nach wie vor bemüht sich der FC Chelsea weiterhin um eine Einigung mit den Seagulls, ist aber nicht bereit, Brightons Preisforderung von 116 Millionen Euro zu erfüllen. Zuletzt boten die Londoner 93 Millionen Euro für die Dienste des 21-jährigen Sechers. Caicedos Vertrag bei Brighton ist noch bis 2027 gültig. Die heutige Nichtnominierung könnte als Vorsichtsmaßnahme gesehen werden, um den potenziellen Transfer nicht durch eine Verletzung zu torpedieren.