Klubs einig: Delaney vor Bundesliga-Rückkehr

Die TSG Hoffenheim holt Verstärkung für das zentrale Mittelfeld an Bord. Laut ‚Sky‘ haben sich die Kraichgauer mit dem FC Sevilla auf den Transfer von Thomas Delaney verständigt. Im Raum steht ein Leihgeschäft, über eine mögliche Kaufoption ist bislang nichts bekannt.

Mit Delaney selbst hatte sich Hoffenheim bereits vor einigen Tagen geeinigt. Der 31-jährige Linksfuß, bestens bekannt aus seinen Engagements bei Werder Bremen und Borussia Dortmund, soll das Vakuum in der Zentrale beheben, das seit Grischa Prömels (28) Knöchelbruch im November so eklatant zu sehen ist.

Delaney steht in Sevilla noch bis 2025 unter Vertrag, in der laufenden Spielzeit sammelte der 31-Jährige überschaubare acht Ligaeinsätze. Bis zum Dienstag (18 Uhr) haben die Hoffenheimer noch Zeit, den Deal auch formell in trockene Tücher zu wickeln.