TSG: Kaderabek am Scheideweg

Pavel Kaderabek steht bei der TSG Hoffenheim womöglich vor seiner letzten Rückrunde. „Mein Vertrag läuft im Sommer aus, wir werden sehen, was passiert“, zitiert der ‚kicker‘ den 32-jährigen Rechtsverteidiger, der seit 2015 seine Schuhe für die TSG schnürt. Sportlich ist der 48-fache tschechische Nationalspieler auch in seiner zehnten Saison wichtig für die Hoffenheimer. Bisher kam der Routinier in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend 16 Mal zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für einen Verbleib über die Saison hinaus müsste Kaderabek dem Bericht zufolge wohl finanzielle Abstriche machen. Der ‚kicker‘ stellt daher die Frage, ob beide Seiten „noch mal unter veränderten Rahmenbedingungen übereinkommen“. Andernfalls dürften sich die Wege am Saisonende trennen.