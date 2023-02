Schalke holt Abwehrtalent Doulashi

Dem FC Schalke 04 ist die Verpflichtung von Abwehrtalent Roman Doulashi (17) gelungen. Wie die Königsblauen bekanntgeben, kommt der Innenverteidiger aus der Jugend des Bonner SC und läuft ab der kommenden Saison für die U19 der Gelsenkirchener auf. „Roman ist ein athletischer sowie kopfball- und zweikampfstarker Spieler“, kommentiert Nachwuchsdirekor Mathias Schober den Transfer.

Und weiter: „Mit seinen guten Leistungen hat er es bereits ins Blickfeld der Juniorennationalmannschaften des DFB geschafft.“ In der Tat wurde der 1,93 Meter große Deutsch-Iraker bereits für die deutsche U18-Auswahl nominiert. Der Linksfuß ist für sein Alter physisch sehr weit und kommt vor allem über die Körperlichkeit. In der U19-Bundesliga West kam Doulashi in der laufenden Spielzeit neunmal zum Einsatz.

