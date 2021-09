PSG - ManCity: Messi zurück im Kader

Lionel Messi (34) wird Cheftrainer Maurico Pochettino für das heutige Champions League-Spiel gegen Manchester City (21 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Der argentinische Superstar hat sich nach überstandener Knieverletzung fitgemeldet und befindet sich im Aufgebot der Franzosen.

Ob Messi gleich von Beginn an auflaufen wird, ließ Pochettino am gestrigen Montag auf der Pressekonferenz offen: „Ihm geht es gut, er hat normal trainiert, aber ihr wisst, dass ich vor dem Spieltag nichts zur Aufstellung sage.“ Nach dem 1:1 gegen den FC Brügge gilt es für PSG, den ersten Sieg in der Königsklasse einzufahren.