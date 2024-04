Nächster Punktabzug für Everton

Der Bilanz-Albtraum des FC Everton hört nicht auf. Nach offiziellen Angaben wurde der Liverpooler Traditionsklub von der Premier League erneut mit einem Punktabzug bestraft. Für Vergehen im Rahmen der englischen Profit- und Nachhaltigkeitsregeln während der Saison 2022/23 gehen nun zwei weitere Zähler von der Punktausbeute der laufenden Saison runter. Bleiben noch deren 27, wodurch Everton um einen Platz abrutscht und nun auf Rang 16 rangiert – zwei Punkte über der Abstiegszone.

Zuvor wurden die Toffees bereits mit zunächst neun Zählern Abzug für Vergehen vor besagter Saison 2022/23 bestraft. Der Verein legte erfolgreich Berufung ein und reduzierte diese Strafe so auf sechs Zähler. In Summe sind es mit der neuerlichen Strafe acht Punkte, die Everton einbüßt. Auch gegen die Zwei-Punkte-Strafe will man nun Berufung einlegen, heißt es im entsprechenden Klubstatement.