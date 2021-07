Bornauw unterschreibt in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat die Verpflichtung von Sebastiaan Bornauw perfekt gemacht. Wie die Wölfe offiziell verkünden, kommt der belgische Innenverteidiger vom 1. FC Köln und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag.

„Sebastiaan hat sich durch starke und konstante Leistungen in der Bundesliga einen Namen gemacht. Von seinen fußballerischen Qualitäten und genauso von der Mentalität und Einstellung, die er auf dem Platz verkörpert, haben wir eine hohe Meinung. Er ist unser absoluter Wunschspieler für die Defensive“, so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Bornauw sagt: „Ich sehe hier die große Chance, den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können und mich auch persönlich weiterzuentwickeln. Der VfL ist eine Topadresse im deutschen Fußball und ich freue mich sehr auf die Herausforderungen, die in der Bundesliga, aber auch in Europa auf uns warten.“

Dem Vernehmen nach fließen rund 15 Millionen Euro Ablöse für den 22-Jährigen, die Summe kann durch Bonuszahlungen auf 17 Millionen anwachsen. Beim FC reifte der dynamische Rechtsfuß seit seinem Wechsel vom RSC Anderlecht im Jahr 2019 zu einem gestandenen Bundesliga-Verteidiger. In 57 Pflichtspielen für die Geißböcke gelangen Bornauw sieben Treffer und ein Assist.