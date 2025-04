United will 81-Millionen-Star

Manchester United möchte seine Offensive im Sommer verstärken. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, sind die Red Devils Favorit im Rennen um Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth. Neben United sind unter anderem auch der FC Liverpool und Tottenham Hotspur an dem Offensivspieler dran. Die Cherries fordern eine Ablöse von rund 81 Millionen Euro.

Der 25-Jährige erlebt in dieser Saison seinen endgültigen Durchbruch. In der Premier League steht Semenyo bei 13 Torbeteiligungen in 31 Spielen. Sein Vertrag in Bournemouth läuft noch bis 2029.