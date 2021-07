BVB: Moukoko vor Rückkehr

Youssoufa Moukoko wird in Kürze wieder mit der Mannschaft von Borussia Dortmund trainieren können. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ vermelden, hat das 16-jährige Megatalent seine Syndesmoseverletzung überwunden und wird spätestens zum Beginn des Trainingslagers in Bad Ragaz am 23. Juli wieder voll belastbar sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Moukoko pausierte mehr als drei Monate und verpasste aufgrund der Verletzung unter anderem die U21-Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft. In der vergangenen Spielzeit erzielte der Stürmer drei Treffer in 14 Bundesligaspielen für den BVB, bevor er ab April zum Zusehen gezwungen war.