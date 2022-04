Barças Angebot an Roberto

Der FC Barcelona ist mit einem Angebot zur Vertragsverlängerung an Sergi Roberto herangetreten. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, liegt die Offerte auf dem Tisch – das Eigengewächs müsste Gehaltseinsbußen in Kauf nehmen. Es handle sich um ein Angebot über ein Jahr plus Option auf eine weitere Spielzeit.

Der 30-jährige Mittelfeldspieler, der auch als Rechtsverteidiger auflaufen kann, steht nur noch bis Saisonende bei Barça unter Vertrag. Trainer Xavi will Roberto aber halten. Beide standen noch gemeinsam auf dem Feld.