„Sein Traum ist es, das Trikot des AC Mailand zu tragen“, verriet der Vater von Nicolò Tresoldi (22) vor wenigen Tagen. Gut für Tresoldi: Die Wertschätzung beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass Milan konkretes Interesse an einem Tresoldi-Transfer zeigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vereinsboss Gerry Cardinale soll die Personalie zur Chefsache erklärt haben. Er wolle über Tresoldi auf dem Laufenden gehalten werden, um rechtzeitig eingreifen zu können – sowohl für einen möglichen Winter- als auch einen Sommerwechsel.

Als potenzielle Ablöse nennt auch die ‚Gazzetta dello Sport‘ mindestens 50 Millionen Euro, verweist zudem auf die große Konkurrenz für die Rossoneri. An den FC Brügge ist Tresoldi vertraglich bis 2029 gebunden. Spätestens im Sommer wird der Torjäger aber sehr wahrscheinlich weiterziehen, vielleicht ja zu seinem Mailänder Traumverein.