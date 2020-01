Beim FC Bayern kursieren Überlegungen, in diesem Winter einen weiteren Neuzugang an Land zu ziehen. Dies deutet Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit der ‚tz‘ an: „Wir halten uns noch alles offen, wir haben ja noch eine Woche.“

Als wirklicher Fan der aktuellen Phase präsentiert sich Rummenigge allerdings nicht: „Wenn ich ehrlich bin, bin ich immer froh, wenn der Transfermarkt wieder schließt. Er wird ja immer mit einer gewissen Hektik begleitet. Aber wir sind gut beraten, wenn wir in der Zukunft ein Stück weit mehr Nachhaltigkeit in den Transfermarkt reinbringen.“

Die Bayern-Philosophie

Für die Zukunft sei es wichtig, eine Kaderplanung zu machen, „die exklusiv die FC-Bayern-Philosophie widerspiegelt“, stellt Rummenigge klar, „diese darf nicht nur sechs oder zwölf Monate Bestand haben, sondern muss auf Kontinuität angelegt sein.“

Einen Seitenhieb auf die europäische und auch nationale Konkurrenz, die vermehrt mit branchenfremden Geldgebern zu neuem Reichtum kommt, kann sich der Bayern-Boss nicht verkneifen: „Wir haben ganz andere Voraussetzungen beim FC Bayern als unsere europäische Konkurrenz. Wir haben keinen Amerikaner, Russen oder Araber, der uns am Ende des Jahres unsere Rechnung bezahlt. Wir müssen unser Geld selber verdienen, damit wir in die Qualität unseres Kaders kontinuierlich investieren können.“

Sechs Tage bleiben den Bayern noch Zeit, kleinere Korrekturen im Kader vorzunehmen. Die Rede war immer mal wieder von einer Verstärkung auf den offensiven Flügeln. Konkretisiert hat sich die Thematik allerdings bislang nicht.