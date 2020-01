Arminia Bielefeld hat sich die Dienste von Sebastian Müller vom 1. FC Köln gesichert. Wie der Zweitligist vermeldet, unterschreibt der 18-Jährige einen Vertrag bis 2023. „Bastian ist ein junges Talent mit einer hohen Entwicklungsfähigkeit und Perspektive. Wir wollen ihn an die Herausforderungen und Anforderungen im Profi-Bereich heranführen. Dazu kann Bastian in dieser Saison auch noch in der Junioren-Bundesliga Spielpraxis sammeln“, so DSC-Geschäftsführer Samir Aribi.

„Ich habe mich in den Gesprächen mit Samir Arabi und Uwe Neuhaus sehr wohlgefühlt, ebenso mit der Perspektive, die mir dabei aufgezeigt wurde. Ich habe sofort gespürt, dass Arminia Bielefeld der richtige Schritt für mich ist“, zeigt sich Müller entschlossen.