Mehlem vor Deutschland-Rückkehr

Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld bedient sich in der englischen Championship. Wie ‚RevierSport‘ berichtet, haben sich Hull City und die Ostwestfalen auf einen Transfer von Marvin Mehlem (27) geeinigt. Beim englischen Zweitligisten besitzt der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2026 – über die Ablösemodalitäten sind bislang keine Details bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mehlem kommt in seiner Karriere auf insgesamt 188 Zweitligaspiele sowie 20 Bundesliga-Einsätze. Der ehemalige U19-Nationalspieler lief unter anderem für den Karlsruher SC, Darmstadt 98 und in der Rückrunde der vergangenen Saison leihweise für den SC Paderborn auf (16 Einsätze, vier Tore und zwei Vorlagen). Neben der Arminia bekundete zuletzt auch der 1. FC Kaiserslautern Interesse am Mittelfeldstrategen.