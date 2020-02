Chris Smalling darf Manchester United im Sommer verlassen, sofern ein geeignetes Angebot für den 30-Jährigen eingeht. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet von 18 Millionen Euro, die United für den Innenverteidiger fordert. Derzeit ist Smalling an die AS Rom ausgeliehen.

Der italienische Erstligist würde den Engländer gerne fest verpflichten. Fraglich ist allerdings, ob die Giallorossi bereit sind, einen so hohen Preis für den Verteidiger auf den Tisch zu legen. Laut dem Bericht fordert Smalling ein Jahresgehalt von dreieinhalb Millionen Euro. Seine Verpflichtung wird daher wohl maßgeblich davon abhängen, ob sich die Roma für die Champions League qualifizieren kann. Die Teilnahme an der Königsklasse könnte den Römern das nötige Kleingeld verschaffen, um den Wunschspieler länger an sich zu binden. Aktuell belegen sie den fünften Rang der Serie A.