Wildes Gerücht um Vardy

Landet Jamie Vardy auf seine alten Tage noch einmal bei einem echten Schwergewicht der Premier League? Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wurde der 38-Jährige, dessen Vertrag bei Leicester City nach 13 Jahren im Klub Ende Juni ausgelaufen ist, Manchester United angeboten. Die Red Devils suchen gegenwärtig noch nach Verstärkung für die Sturmmitte. Wunschspieler wie Victor Osimhen (26/SSC Neapel) und Viktor Gyökeres (27/Sporting Lissabon) scheinen sich jedoch anderweitig zu orientieren.

Vardy denkt noch nicht an ein Karriereende und hat in der vergangenen Saison bewiesen, dass er noch leistungsfähig ist. In 36 Pflichtspielen für die Foxes erzielte der ehemalige Nationalspieler zehn Treffer und bereitete vier weitere vor. Laut dem Fachportal wird jedoch erwartet, dass United die Option auf eine Vardy-Verpflichtung erst gegen Ende der Transferperiode in Erwägung ziehen wird, wenn zu diesem Zeitpunkt noch Bedarf besteht. Neben Vardy wurden den Red Devils auch Dominic Calvert-Lewin (28) und Callum Wilson (33) offeriert, die ebenfalls aktuell vereinslos sind.