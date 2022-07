West Ham mischt bei Scamacca mit

Paris St. Germain beschäftigt sich schon länger mit einer Verpflichtung von Gianluca Scamacca, doch nun könnte West Ham United den Parisern einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben die Hammers ein Angebot von 40 Millionen Euro an Scamaccas aktuellen Arbeitgeber Sassuolo Calcio abgegeben. Somit wäre die Offerte fünf Millionen Euro höher als das Angebot des französischen Spitzenklubs. Sassuolos Schmerzgrenze soll bei 45 Millionen Euro liegen. Bei den Neroverdi besitzt der Rechtsfuß noch ein Arbeitspapier bis 2026.

In der vergangenen Saison traf Scamacca in 38 Spielen 16 Mal für den Klub aus der Emilia-Romagna und steuerte einen Assist bei. Durch seine physischen Voraussetzungen füllt der 1,95-Hüne das Spielerprofil eines Stoßstürmers perfekt aus und war auch schon bei Borussia Dortmund als Ersatz von Erling Haaland im Gespräch. Jedoch entschied sich der BVB am Ende für Sébastien Haller.