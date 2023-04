Schmidt verlängert bei Benfica

Roger Schmidt hat seinen bis 2024 datierten Vertrag bei Benfica Lissabon vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier des deutschen Cheftrainers läuft bis 2026. Dem Vernehmen nach wurde auch die zehn Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel angehoben. Schmidt war im Sommer von der PSV Eindhoven zum portugiesischen Rekordmeister gekommen.

Mit zehn Punkten Vorsprung steht Benfica an der Tabellenspitze, im Champions League-Viertelfinale geht es gegen Inter Mailand. „Es ist eine große Ehre, Teil von Benfica zu sein“, so Schmidt, der betont: „Um ehrlich zu sein, habe ich anfangs nicht damit gerechnet, so schnell einen neuen Vertrag zu unterschreiben, aber ich tue es mit 100-prozentiger Überzeugung. Ich habe das Gefühl, am richtigen Ort zu sein.“

