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Bundesliga

Bayer gelingt Tapsoba-Coup

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Edmond Tapsoba mit ernster Miene @Maxppp

Abwehrspieler Edmond Tapsoba (27) bindet sich an Bayer Leverkusen. Nach Informationen von Fabrizio Romano haben sich die beiden Parteien auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Innenverteidiger steige zu einem der Topverdiener auf.

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Tapsoba ist im Abwehrverbund der Leverkusener seit geraumer Zeit gesetzt. In der vergangenen Woche machten plötzlich Gerüchte um das Interesse von Besiktas die Runde, diese können nun zu den Akten gelegt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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