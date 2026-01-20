Leipzig mischt bei de Cat mit

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund müssen sich mit einem neuen Konkurrenten bei Nathan de Cat auseinandersetzen. Dem Bezahlsender ‚Sky‘ zufolge steht der Mittelfeldspieler auch bei RB Leipzig auf dem Zettel.

Der 17-Jährige erlebt derzeit seinen großen Durchbruch beim RSC Anderlecht, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht. Diverse Spitzenvereine jagen das Juwel, mit RB hat nun ein weiterer Klub den Belgier im Visier.