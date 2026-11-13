Deutscher Arbeitssieg | Zweimal Note 1, eine 4

Auf dem tiefen Belgrader Boden kam die deutsche Elf hervorragend ins Spiel. Auf die frühe 2:0-Führung hätten eigentlich weitere Treffer folgen können, wenn in erster Linie Kai Havertz mehr Entschlossenheit an den Tag gelegt hätte. So aber schafften es die anfangs sehr wackeligen Serben, mehr Stabilität in ihr Defensivspiel zu bringen. Die Folge: Die vielzitierte Tiefe fand die Mannschaft von Jürgen Klopp bis zur Halbzeit nur noch selten.

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Durchgang zwei startete dann wieder lebhafter, allerdings teilweise auch aufgrund serbischer Angriffsversuche, die noch in den ersten 45 Minuten komplett ausgeblieben waren. Nach ungefähr einer Stunde war dann das Strohfeuer der Gastgeber wieder erloschen, das DFB-Team befand sich allerdings längst im Verwaltungsmodus, sodass abgesehen von zwei serbischen Platzverweisen nicht mehr viel passierte.

Torfolge

0:1 Babic (3./Eigentor): Mittelstädt bringt eine Ecke punktgenau auf den Kopf von Havertz, dessen Abschluss eigentlich etwas zu drucklos gerät, aber von Babic noch unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht wird.

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0:2 Wirtz (14.): Babic schnürt um ein Haar den Eigentor-Doppelpack. Eine Passstaffette der Deutschen landet bei Havertz, der halbherzig abschließt. Den Rebound lupft Wirtz über Torhüter Milinkovic-Savic und stochert dann den Ball gemeinsam mit Babic über die Linie.

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0:3 Gruda (49.): In der eigenen Hälfte bekommt Gruda gegen ausnahmsweise mal weit aufgerückte Serben den Ball und marschiert los. Nach einem Sprint über das halbe Feld schließt der Debütant mit dem starken linken Fuß ab und trifft flach ins rechte Eck.

1:3 Babic (56.): Einen Kopfball von Gudelj nach Tadic-Freistoß kann ter Stegen noch etwas unorthodox parieren, gegen Babics Abstauber ist der Ajax-Keeper dann allerdings machtlos.

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Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

74‘ Füllkrug (-) für Havertz

74‘ Baku (-) für Treu

74‘ Bischof (-) für Pavlovic

81‘ Nmecha (-) für Wirtz

86‘ El Mala (-) für Gruda