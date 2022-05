Medien: Leipzig und Hertha wollen Adamu

Junior Adamu von RB Salzburg könnte unter Umständen schon bald in der Bundesliga spielen. Der Österreicher mit nigerianischen Wurzeln steht laut der ‚Daily Mail‘ im Fokus von RB Leipzig und Hertha BSC.

Adamu wird aber auch im Ausland hoch gehandelt. So sollen etwa Ajax Amsterdam, West Ham United und der FC Southampton Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Der 20-Jährige besitzt in Salzburg noch einen Vertrag bis 2025. Der Offensivspieler ist sowohl im Sturmzentrum als auch auf dem Flügel einsetzbar, wo er mit seiner Schnelligkeit auftrumpfen kann.

Aus der RB-Talentschmiede

Adamu stammt aus der RB-Talentschmiede und spielte vor seinem Engagement bei RB Salzburg bei sämtlichen Jugendmannschaften des Vereins sowie beim Partnerklub FC Liefering. Ein Transfer nach Leipzig stünde demnach im Einklang mit seinem bisherigen Karriereverlauf.

In der abgelaufenen Saison kam Adamu in allen acht Champions League-Spielen Salzburgs zum Einsatz (ein Tor) und überzeugte zudem in der österreichischen Meisterschaft mit zwölf Torbeteiligungen (sieben Tore, fünf Assists). Im November spielte er erstmals für Österreichs A-Nationalmannschaft.