Farès Chaïbi (23) bietet sich vielleicht die Möglichkeit, den großen Sprung in die Premier League zu machen. Crystal Palace „ist scharf auf“ den Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt, schreibt die ‚Bild‘. Der Boulevardzeitung zufolge sei ein konkretes Angebot der Eagles nur noch „eine Frage der Zeit“.

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Bei der SGE steht der algerische Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag. Ein Wechsel nach England könnte dementsprechend die Kassen der Adler füllen. In den vergangenen Wochen wurde Chaïbi auch mit dem FC Brentford und Aston Villa in Verbindung gebracht, konkretisiert haben sich diese Spuren bisher aber nicht.