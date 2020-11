Alejandro Balde: Barças nächster Fati

„Balde – der nächste Ansu für Koeman“. Mit dieser Schlagzeile macht am heutigen Donnerstag die katalanische Zeitung ‚Sport‘ auf. Die Rede ist von Alejandro Balde, einem 17-jährigen Linksverteidiger aus der Jugendabteilung der Blaugrana. Der Youngster könnte schon im kommenden Januar zum Profikader stoßen, sollte sich ein Abnehmer für Júnior Firpo (24) finden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vergleich mit Ansu Fati basiert auf dem außergewöhnlichen Talent, das beide mitbringen. Von der Spielweise her ähnelt Balde dagegen eher dem mittlerweile 31-jährigen Jordi Alba. Wie der Linksverteidiger-Routinier besticht Balde mit einer bärenstarken Technik. Seine enge Ballführung und seine flinken Bewegungen machen es dem Gegner schwer, an den Ball zu kommen. Der spanische U17-Nationalspieler bringt aber auch genügend Tempo mit, um einfach mal an seinem Gegenspieler vorbeizumarschieren.

Interesse an einer Verpflichtung des jungen Linksverteidigers zeigten in der Vergangenheit unter anderem schon der FC Chelsea und der FC Liverpool. Bei Barça ist man also gut beraten, Balde möglichst zeitnah eine Perspektive bei den Profis aufzuzeigen. Schon im Januar könnte es soweit sein.