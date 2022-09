Neuer England-Job für Bilic

Slaven Bilic steht offenbar kurz vor der Rückkehr in den englischen Profifußball. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, soll der 54-jährige Kroate beim FC Watford den offenbar entlassenen Rob Edwards beerben. Bilic ist dem Bericht zufolge nach London zu Vertragsverhandlungen mit dem Premier League-Absteiger gereist.

Nach zehn Spieltagen liegen die Hornets auf dem zehnten Platz in der Championship. Für Bilic wäre Watford das insgesamt dritte Trainer-Engagement in England. Zuvor coachte der Kroate auf der Insel West Ham United sowie West Bromwich Albion. Bis Januar stand der ehemalige Profi des Karlsruher SC beim chinesischen Erstligisten Beijing Guoan an der Seitenlinie und war seitdem arbeitslos.

Update (14:24Uhr): Mittlerweile hat der FC Watford offiziell die Trennung von Rob Edwards bestätigt. Gleichzeitig gaben die Londoner bekannt, dass Bilic künftig das Zepter übernimmt.

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit.