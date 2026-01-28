Menü Suche
Große Überraschung in der BVB-Startelf

Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Ligaphase noch die kleine Chance auf die direkte Quali fürs Achtelfinale. FT zeigt, welche Spieler es gegen Inter Mailand (21 Uhr) richten sollen.

von Lukas Hörster
Filippo Mane mit seinen Teamkollegen @Maxppp
Gerade im Defensivverbund ist BVB-Trainer Niko Kovac zum Improvisieren gezwungen. Aarón Anselmino wurde zum FC Chelsea zurückbeordert, Daniel Svensson fehlt rotgesperrt, Niklas Süle mit Rückenprobemen und Waldemar Anton mit einem Infekt. Daher darf heute der 20-jährige Italiener Filippo Mane ran.

In der Offensive hatte Kovac dagegen die Qual der Wahl. Die Startelfmandate erhalten erneut Maxi Beier, Fábio Silva und Serhou Guirassy. Karim Adeyemi und Julian Brandt bleiben derweil nur Bankplätze.

So startet der BVB gegen Inter

defaultAltAttribute
