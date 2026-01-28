Große Überraschung in der BVB-Startelf

Gerade im Defensivverbund ist BVB-Trainer Niko Kovac zum Improvisieren gezwungen. Aarón Anselmino wurde zum FC Chelsea zurückbeordert, Daniel Svensson fehlt rotgesperrt, Niklas Süle mit Rückenprobemen und Waldemar Anton mit einem Infekt. Daher darf heute der 20-jährige Italiener Filippo Mane ran.

In der Offensive hatte Kovac dagegen die Qual der Wahl. Die Startelfmandate erhalten erneut Maxi Beier, Fábio Silva und Serhou Guirassy. Karim Adeyemi und Julian Brandt bleiben derweil nur Bankplätze.

So startet der BVB gegen Inter