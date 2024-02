Kaufpflicht: Philipp bleibt in Freiburg

Leihspieler Maximilian Philipp steht über die Saison hinaus beim SC Freiburg unter Vertrag. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat die mit dem VfL Wolfsburg vereinbarte Kaufpflicht gegriffen. Diese war an eine bestimmte Anzahl an Einsätzen gekoppelt.

Am Freitag gegen Borussia Dortmund (0:3) lief Philipp seit seiner Sommer-Ankunft zum zehnten Mal in der Liga auf, drei weitere Einsätze sammelte er in der Europa League. Insgesamt stehen überschaubare 330 Minuten auf dem Konto.

Der Einfluss auf das Freiburger Spiel ist entsprechend gering, zwei Tore erzielte Philipp, der in der Hinrunde allerdings rund zwei Monate mit einer Schulterverletzung ausfiel.

Für den Sportclub hatte Philipp bereits von 2013 bis 2017 gespielt, ehe er für 20 Millionen Euro nach Dortmund wechselte. Nach Stationen in Moskau, Wolfsburg und Bremen ging es im vergangenen August zurück in den Breisgau.