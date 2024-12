Nach Angebot: HSV kassiert den nächsten Trainer-Korb

Wer wird Trainer beim Hamburger SV? Eine Frage, die seit Wochen heiß diskutiert wird und bei der nahezu täglich neue Namen und Kandidaten kursieren. Der neuste Kandidat war dabei Danny Röhl, über das Interesse des Zweitligisten am 35-Jährigen hatte der ‚kicker‘ am Mittwoch berichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Bild‘ bestätigte den Kontakt und wurde dabei sogar noch konkreter. Der Trainer von Sheffield United hatte demnach sogar bereits ein Angebot vom HSV vorliegen. Große Hoffnungen hatte sich der HSV aber ohnehin nicht gemacht. Der Grund: Röhl war auch beim FC Southampton im Gespräch, mit dem englischen Erstligisten hätten die Hamburger weder sportlich noch finanziell mithalten können. Doch die Saints stehen kurz vor der Verpflichtung von Ivan Juric, der kürzlich noch Mats Hummels bei der AS Rom trainiert hatte.

Röhl bleibt bei Sheffield

Kurzzeitig war im Lager der Hamburger dadurch Hoffnung aufgekeimt. ‚Sky‘ berichtet jetzt aber, dass der Trainer eine Entscheidung getroffen hat und Trainer bei Sheffield bleiben wird. Somit versandet für Stefan Kuntz die nächste Spur, die zu einem neuen Trainer hätte führen können. Zuvor hatten schon Kandidaten wie Henrik Rydström oder Ruud van Nistelrooy abgesagt. Bruno Labbadia ist ebenfalls nicht mehr im Rennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wohin geht also die Reise auf dem Trainerposten? Noch im Rennen ist auch der bisherige Interimstrainer Merlin Polzin, der zu Beginn einen guten Eindruck machte. Zuletzt stagnierte aber auch unter dem 34-Jährigen die sportliche Entwicklung. Polzin kann am Wochenende noch einmal für sich Werbung machen, wenn am Samstag (13 Uhr) die SpVgg Greuther Fürth ins Volksparkstadion kommt. Eine endgültige Entscheidung wollen die Verantwortlichen dann der ‚Bild‘ zufolge tags darauf treffen.