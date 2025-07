Dárdai-Abschied bei Hertha

Hertha BSC hat künftig mit Márton nur noch einen Dárdai im Kader. Dessen älterer Bruder Palkó schließt sich dem Puskás Akadémia FC aus Ungarns erster Liga an. Der 26-jährige Rechtsaußen unterschreibt dort bis 2029.

Palkó Dárdai wurde wie seine Brüder Márton und Bence (VfL Wolfsburg) in der Hertha-Jugend ausgebildet. Nach zweieinhalb Jahren in Ungarn war er 2023 zurückgekehrt und lief anschließend 38 Mal in der zweiten Liga auf. Zuletzt spielte er aber sportlich keine Rolle mehr bei der Alten Dame.