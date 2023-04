Drittes Jahr in Folge: Gladbach macht deutliches Minus

Borussia Mönchengladbachs ausbleibende Einnahmen auf dem Transfermarkt machen sich inzwischen auch in der Bilanz bemerkbar. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, schließt die Borussia das Geschäftsjahr 2022 mit einem Minus von rund 20 Millionen Euro ab. Damit landen die Fohlen zum dritten Mal in Folge in den roten Zahlen. Ein großer Kostenpunkt ist die Personalie von Ex-Trainer Adi Hütter.

„Wegen der für ihn an Eintracht Frankfurt gezahlten Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro fielen nach der Trennung Sonderabschreibungen von mehr als fünf Millionen Euro und eine Abfindung an“, sagt Finanzchef Stephan Schippers. Der kommende Sommer wird ebenfalls nicht sonderlich helfen, die Bilanz zu verbessern. Mit Marcus Thuram (25), Ramy Bensebaini (28) und Lars Stindl (34) verliert der Klub drei Leistungsträger ohne jeglichen Gegenwert.

