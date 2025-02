Chelsea jagt Argentinien-Talent

Der FC Chelsea arbeitet an der Verpflichtung des argentinischen Nachwuchsstürmers Ian Subiabre von River Plate. Laut ‚GiveMeSport‘ ist in der kommenden Woche ein Treffen zwischen Laurence Stewart, dem Sportdirektor der Blues, und dem Agenten des 18-Jährigen geplant, bei dem ein möglicher Wechsel ausgelotet werden soll. Die Londoner beobachten den abschlussstarken Angreifer bereits seit einiger Zeit. Besonderen Eindruck hat Subiabre bei der Südamerikameisterschaft der U20 in diesem Monat hinterlassen.

Beim Länderturnier erzielte der Linksfuß drei Treffer in sechs Partien für die argentinische U20-Nationalmannschaft. Für die River-Profis kam der nur 1,71 Meter große Flügelspieler im vergangenen Kalenderjahr bereits viermal zum Einsatz, ansonsten läuft Subiabre für die zweite Mannschaft des Klubs auf. Der Vertrag des Talents ist noch bis Ende Dezember 2026 befristet. Chelsea ist indes nicht der einzige Interessent, weitere Treffen mit nicht namentlich genannten Vereinsverantwortlichen sind laut dem Sportportal bereits geplant.