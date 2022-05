Bericht: Nkunku-Verlängerung bei Champions League-Qualifikation

An unfassbaren 54 Toren war Christopher Nkunku in dieser Saison für RB Leipzig direkt beteiligt. Längst haben diverse Topklubs den 24-jährigen Franzosen auf dem Zettel, die Sachsen wollen ihn aber nicht abgeben. „Wir haben mit dem Spieler und seinem Berater intern besprochen, dass wir ihn nicht ziehen lassen. Wir wollen nicht wieder so einen starken Umbruch haben“, bekräftigte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff jüngst am Wochenende im ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘.

In Nkunkus Lager hat man sich damit offenbar abgefunden. Zumindest berichtet die ‚Sport Bild‘ in ihrer aktuellen Ausgabe, dass RB die „Marschroute“ mit dem Spieler und dessen Berater Pini Zahavi abgesteckt hat. Diese sehe vor, dass Nkunku seinen 2024 auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Sein Gehalt werde dabei von drei auf sieben Millionen Euro angehoben.

Bedingung Champions League

Um dem Franzosen einen zukünftigen Transfer nicht zu verbauen, soll zudem im neuen Vertag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen verankert werden. Der 24-Jährige ist mit diesem Vorhaben offenbar einverstanden, hat dem Bericht zufolge aber eine Bedingung: Die Qualifikation für die Champions League.

Mit noch einem zu absolvierenden Spieltag steht RB zurzeit auf Tabellenplatz vier. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Rang fünf und den SC Freiburg. Am nächsten Wochenende müssen die Leipziger bei Arminia Bielefeld antreten, der SCF gastiert bei Bayer Leverkusen.